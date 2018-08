Blir en gigant på kulde

Perfect Temperature Group AS (PTG) skal kjøpe op FrioNordica, og samler eierskapet til FrioNordica og Kuldeteknisk i ett nytt konsern.

- Til sammen har FrioNordica og Kuldeteknisk en komplett produktportefølje tilpasset et stadig voksende internasjonalt sjømatmarked. Med FrioNordica vil vi få en tydeligere tilstedeværelse på Nordvestlandet, og vi vil styrke vår posisjon internasjonalt, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning som er hovedaksjonær i PTG i en pressemelding.

- I tillegg bygger vi et ledende utviklingsmiljø for å skape fremtidens løsninger for sjømatindustrien, framholder han.

FrioNordica er en ledende produsent av kjølesystemer. Selskapets hovedkontor og produksjon ligger i Malmefjorden nord for Molde, med avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile.

Kuldeteknisk er Nord-Norges ledende serviceselskap på kuldeinstallasjoner, og en betydelig leverandør av kjøle- og fryseløsninger for industri og marin virksomhet.

Miljøvennlige og effektive kjøleløsninger

- PTG eier i dag Tromsø-selskapet Kuldeteknisk, en av landets største kuldeentreprenører. Tidligere i år gikk PTG inn som medeier i Kjøleservice Helgeland AS og etablerte Kuldeteknisk Vest AS i Bergen.

- Verdensbefolkningen øker, og behovet for sunne proteiner driver et stadig mer brennhett sjømatmarked. Det fører med seg et økende behov for effektive kjøle- og fryseløsninger både på land og til havs. Sammen med FrioNordica blir vi en komplett og uavhengig leverandør med fokus på miljøvennlige løsninger, forteller Høifødt.

Kuldeteknisk er kjent for sine nyskapende SeaCool RSW-anlegg og SuperFreeze fryseanlegg. Med Frionordica sine RSW-anlegg opp til 2500 kW, varmepumper og Finsam is-systemer, representerer PTG et komplett produktsortiment innenfor kjøl, frys og varmepumper.

Internasjonalt behov og komplett verdikjede

- FrioNordica har en sterk posisjon innen sjømatsektoren i Norge, Sør-Amerika og Europa, og vil med det bidra til å styrke internasjonaliseringen av PTG. Vi vil ha løsninger for både små og store anlegg i disse markedene, i tillegg til et stort servicenettverk i Norge og utlandet, sier han, og legger til;

- Internasjonal kyst- og havgående fiskeflåte står foran store oppgraderinger, der kjøle- og fryseteknologi er avgjørende for å ivareta kvaliteten på fisken. Akvakultur-industrien er inne i en svært ekspansiv periode, men er avhengig av nye teknologiske løsninger som ivaretar fiskevelferd, helse og kvalitet for å kunne bygge ytterligere kapasitet. Dette åpner opp for muligheter for vår kjøle- og varmeteknologi.

Nøkkelpersoner reinvesterer

Noen av aksjonærene i FrioNordica reinvesterer og blir aksjonærer i PTG. Blant annet blir de to gründerne Per Johansen og Per R. Samuelsen med på eiersiden i PTG.

- Vi ser frem til å bli med i et enda større kompetansemiljø, og til å bidra til videre vekst for Perfect Temperature Group, sier Ketil Røberg, administrerende direktør i FrioNordica.

Pareto Securities har bistått eierne av FrioNordica i forbindelse med salget av selskapet.