Blir ferdig i sommer

Før sommeren er over, skal Primex på Myre være helt komplett og klar til å forsyne butikk-kjeden Picards kunder.

Foto: Erik Jenssen

Innenfor veggene på Primex-fabrikken på Myre har det vært høyt tempoet hele sommeren, med både med arbeidsfolk og montører i full sving for å ferdigstille det som blir Europas mest moderne filétfabrikk.

Øker gradvis

- Vi har sendt vår første fulle bil til Frankrike, og det er en milepæl. Det går bedre og bedre og vi øker produksjonen gradvis, sier sjef for Primex-fabrikken på Myre, Martin Rasmussen til VOL.

Når VOLs medarbeider er innom, er det hyse fra Finnmark som ruller over samlebåndene i fabrikken i produksjonen der det er mellom 30 og 50 personer i sving på hvert skift.

Startet testingene i april

Prøveproduksjonen startet allerede i april. Og nå begynner de å få på plass alle justeringer som skal til for å kjøre landets mest moderne filémaskineri.

Etter at filétråstoffet er grovtrimmet for kveis og blod er fisken knapt i berøring med menneskehender inntil de ulike sorteringene er klar for frysing, ferskpakking eller blokk. Ifølge leverandøren Marel er det ingen andre fabrikker som har en så høy grad av automatisering av prosessene før og etter selve vannkutteren som Primex på Myre.

Andrehånds kjøper

Fabrikken kommer ikke til å kjøpe fisk i første hånd.

Primex har ingen målsetning om å gå i konkurranse med fiskekjøperne, men heller være en andrehånds kunde av dem. Så vareflyten inn på anlegget skjer på baksiden fra bil, og ikke over kaia fra båt.