- Blir forsvarsminister

Frank Bakke-Jensen (H) fra Båtsfjord blir ny forsvarsminister. Det melder en rekke medier i forkant av morgendagens møte i statsråd.

Foto: Dag Erlandsen

Den tidligere Båtsfjord-ordføreren ble stortingsrepresentant i 2009, kom inn i næringskomiteen og ble Høyres fiskeripolitiske talsmann før han ble landets EØS- og EU-minister 20. desember i fjor.

Da utenriksminister Børge Brende etter stortingsvalget meddelte at han hadde fått ny jobb som president i World Economic Forum (WEF), var det klart at det måtte bli rokkeringer i Erna Solbergs regjering. De kommer nå. I følge TV2 og flere andre medier blir dagens forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Brendes etterfølger, som Norges første kvinnelige utenriksminister, mens altså Bakke-Jensen blir den nye forsvarsministeren. Hvem som blir ny EØS- og EU-minister, er et åpent spørsmål.

Da Bakke-Jensen i går var med Eriksen Søreide til Garnisonen i Porsanger, satte det ny fart i spekulasjonene om at han ville bli den nye forsvarsministeren.

– Han er med fordi han er fra Finnmark, sier kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet til NTB. Også Dåsnes har for øvrig skiftet jobb for få uker siden, etter flere år som kommunikasjonssjef i Fiskeridepartementet.