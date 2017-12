Blir instituttleder

Terje Martinussen går fra Sjømatrådet til jobb på Norges Fiskerihøgskole.

Foto: Norges Sjømatråd

Terje Martinussen går til ny jobb som instituttleder ved Norges fiskerihøgskole, melder Bladet Vesterålen.

Han starter ved årsskiftet, etter å ha vært direktør for Sjømatrådet i flere år. Etter at Renate Larsen tok over som adm. dir. i Norges Sjømatråd, benyttet Martinussen seg av et avtalefestet sabbatsår etter Sjømatråd-tiden

Martinussen som opprinnelig er fra Bø i Vesterålen, har ifølge avisen uttalt på sosiale medier uttaler han at det skal bli gøy å begynne ved Fiskerihøgskolen.

Norges fiskerihøgskole er en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved Universitetet i Tromsø. Skolen ble opprettet i 1972 som en paraplyorganisasjon for fiskeriforskning.