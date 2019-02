Blir liggende til i august

Hekkende fugl forhindrer at man henter ut ‹‹Northguider››

‹‹Northguider‹‹ kan ikke fjernes før is-sesongen og hekkeperioden for sjøfugl er over. Tråleren som gikk på grunn under svært så dramatiske omstendigheter i Hinlopenstredet nord på Svalbard blir derfor liggene der den er til i august.

– Vi må vente til både is-sesongen og hekke-perioden er over, sier Birkeland til Sysla.

Norsk Polarinstitutt har på oppdrag fra Sysselmannen utarbeidet en rapport om de marine naturverdiene i det svært sårbare naturreservatet hvor tråleren ligger.

Rapporten peker på at store mengder sjøfugl vil vende tilbake til området i løpet av våren, og at sel kaster unger på isen i havariområdet.