Blir med videre Britt Dalsbotten blir med videre som politisk rådgiver for fiskeriministeren, selv om sjefen sjøl er skiftet ut.







Britt Dalsbotten ble ansatt som politisk rådgiver for tidligere fiskeriminister Per Sandberg. Nå er det klart at Sandbergs arvtaker, Harald Tom Nesvik, ønsker henne med seg videre, skriver ilaks.no.

– Det har vært noen spesielle uker, der politikk har kommet fullstendig i skyggen. Men nå er jeg klar for å se fremover og fokusere fullt og helt på fiskeri og havbruk igjen, sier Dalsbotten til Fjordenes Tidende.

Hun ser ikke for seg noen større endringer i sjømatnæringen etter ministerbyttet.

– Harald er opptatt av rammevilkår. Politikere skal legge til rette for at næringen selv skal ha de beste mulighetene for å skape verdier og arbeidsplasser, sier hun til avisa.