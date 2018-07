Blir ny fiskeriutsending

Norges sjømatråd har ansatt Paal J. Frisvold (56) som ny fiskeriutsending i Frankrike fra høsten. Frisvold har jobbet mange år i Brussel og er en av Norges fremste eksperter på EUs energi- og klimapolitikk.

Foto: Norges Sjømatråd

- Vi er utrolig heldige som har fått Paal om bord. Frankrike er ett av våre aller viktigste sjømatmarkeder, og også ett av de mest krevende. Med Paals kompetanse og arbeidserfaring vil norsk sjømatnæring få en fantastisk ressurs ute i markedet, sier Børge Grønbech, direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd.

Gleder seg til å møte næringen

Frisvold vil tiltre stillingen i Paris i løpet av september og tar over for mangeårig fiskeriutsending Maria Grimstad de Perlinghi, som avslutter sitt engasjement denne sommeren.

- Dette er drømmejobben fordi jeg elsker fisk og Frankrike, sier Frisvold.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe med å styrke omdømmet og eksport av norsk sjømat i et så kvalitetsbevisst marked som det franske. Så gleder jeg meg til å bli bedre kjent med aktørene, både de verdensledende og mellomstore selskapene, langs hele kysten. Det er bare de som kan formidle det unike ved norsk sjømat, sier Frisvold.

Fra klima og energi til sjømat

Frisvold har lang fartstid i Europa og har siden 1997 holdt til i EU-hovedstaden Brussel der han gjennom mange år har jobbet tett opp mot EU-institusjonene. I 2001 etablerte han Brusselkontoret AS, et konsulentselskap som bisto norske aktører. Året etter startet Frisvold oppbyggingen av Miljøstiftelsen Bellonas tilstedeværelse i Brussel og deltok aktivt i utformingen av EUs energi- og klimapolitikk gjennom flere år, blant annet i ledelsen av EUs teknologiplattform for karbonfangst- og lagring. I 2014 ga han også ut boken «Mot Europa – fortellingen om et nølende Norge».

I dag driver Frisvold sitt eget rådgivningsselskap, EU Norway Matters, som hjelper norsk næringsliv, forskningsmiljø og sivile samfunn å bli sett, hørt og forstått i EU, og har de siste årene vært Norsk Industris representant i Brussel.

- Vi går inn i en tid der krevende markeder som det franske i stadig større grad ser ting i sammenheng. Franskmennene vil ta vare på både helse og klima. Norsk fisk og sjømatprodukter svarer på begge utfordringene. Med bakgrunn fra miljøbevegelsen og kommunikasjonsbransjen, samt lang fartstid i Frankrike og Belgia, ser jeg frem til å bygge bro mellom kvalitetsbevisste franske konsumenter og høykvalitetsprodukter fra Norge, sier Paal J. Frisvold.