Blir ny fiskeriutsending

- Vi ønsker Anne-Kristine Øen velkommen til Sjømatrådet. Vi er veldig glade for å få en så erfaren og engasjert leder med på laget. Det sa Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen da det ble klart at administrerende direktør i Salmon Group, Anne-Kristine Øen, blir Sjømatrådets nye fiskeriutsending til USA. Selv forteller Øen at hun gleder seg til å ta tak i nye arbeidsoppgaver i USA. - Jeg er veldig glad og stolt over å ha fått jobben som ny fiskeriutsending til USA. Dette er et spennende marked og jeg ser frem til å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er etablert, sier hun. Bred erfaring De siste tre årene har Øen ledet Salmon Group, et nettverk for små- og mellomstore oppdrettere av laks og ørret langs hele kysten. Det har vært en spennende utfordring, og sammen med en sprek administrasjon har vi fått satt disse oppdretternes behov på kartet. Vi har også tatt store steg på veien mot lavere karbonfotavtrykk ved å gjøre justeringer i fôret vårt. Øen har også vært kommunikasjonsansvarlig i Marine Harvest (nå MOWI) og hos Grieg Gruppen. - Dermed kjenner jeg oppdrettsnæringen også fra perspektivet til store børsnoterte selskaper, legger Øen til. Øen har utdanning på masternivå innen havpolitikk og havforvaltning fra London School of Economics. I tillegg har hun jobbet i shipping, hos kjemikalietankselskapet Odfjell og har ledet Maritime Bergen, en organisasjon for hele den maritime næringen i Hordaland. Fornøyd med nyansettelsen Børge Grønbech, direktør for Globale Operasjoner hos Sjømatrådet, er svært fornøyd med å få Øen med på laget. - Jeg er svært fornøyd med at Anne-Kristine har takket ja til jobben i USA. USA er et viktig og kompleks marked som har stor betydning for flere bransjer i sjømatnæringen. Med Øens brede erfaring og kompetanse på kommunikasjon, og hennes gode kjennskap til deler av næringen, er vi godt rustet for å fortsette markedsarbeidet vi gjør for norsk laks, hvitfisk og ørret, sier Grønbech.