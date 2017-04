Blir ny torskeklyngeleder

Bedriftene i den såkalte torskeklyngen får ny administrativ leder.

Lisbeth Yttervik Reinholdtsen har overtatt som administrativ leder av Arena Torsk.

– Klyngen har jobbet i to år nå og vi har oppnådd mye. Mange store, viktige utviklingsprosjekter er i godt driv, noe som også har skapt et større behov for å være mer ute hos og med våre partnere. Som administrativ leder skal Llisbeth ha overordnet kontroll med klyngens operative fremdrift, sier styringsgruppeleder Arne Karlsen i en pressemelding.

– I tillegg til gjennomføring av og rapportering på utstrakt intern og ekstern møtevirksomhet, er det viktig å sikre at prosjekter etableres og gjennomføres i tråd med strategier og satsningsområder, sier Reinholdtsen.

– Vi har 30 partnerbedrifter som har store forventninger til oss, så dette blir spennende, sier Reinholdtsen i pressemeldingen.

Keven Vottestad, som har hatt lederjobben til nå, sier det skal bli godt å bruke all tid og energi på dialog med bedriftene, som for eksempel i forbindelse med prosjektetablering og -gjennomføring.

– Kontakten med våre partnere har alltid hatt høy prioritet, og dette grepet gjør at vi virkelig kan gi dem den oppmerksomhet de fortjener, sier Keven.

– Både Lisbeth og jeg tror denne arbeidsdelingen blir bra. Vi håper våre partnerbedrifter fortsetter å ta kontakt med aktuelle idèer og problemstillinger, og vi skal være behjelpelige med å koble sammen såvel samarbeidspartnere som andre aktuelle aktører.