Blokken Skipsverft er konkurs. Styret i selskapet har meddelt Vesterålen Tingrett at man begjærer oppbud.

Dermed har det som regnes som Sortlands eldste foretak nå levert inn nøklene. Den økonomiske ryggsekken ble for tung.

Etter flere år med negative økonomiske resultater, leverte Blokken Skipsverft positivt driftsresultat i 2019. Utsiktene for 2020 så gode ut, men så kom Covid-19 som rammet bedriften hardt. Selskapet anslår at det har tapt omtrent fem millioner kroner på grunn av Covid-19.

– Etter å ha levert et positivt 2019 gikk selskapet inn i 2020 med optimisme. Ryggsekken av svake økonomiske resultater vi opparbeidet oss før 2019 ble imidlertid for tung å bære når vi plutselig fikk koronasituasjonen å håndtere. Resultatet er dessverre at vilkårene for forsvarlig drift ikke lengre er til stede for selskapet. Derfor har styret måttet fatte beslutningen om å begjære oppbud, sier Kristian Eilertsen, styreleder i Blokken Skipsverft i en pressemelding.

Beslutningen om å avvikle virksomheten vil påvirke rundt 25 medarbeidere.

– Dette er selvsagt en tung beskjed å få for Blokken Skipsverfts dyktige og lojale medarbeidere, men å begjære oppbud er dessverre det eneste ansvarlige å gjøre gitt selskapets finansielle situasjon, legger Kristian Eilertsen til.