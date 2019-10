- Bra med stabile kvoter

Norges Kystfiskarlag er godt fornøyd med årets kvoteforhandlinger med Russland.

Torsdag ble det kjent at neste års totalkvoter for torsk og hyse øker. Mens totalkvoten for torsk får en liten økning som utgjør 334 277 tonn til norsk fordeling, er det stor oppgang i hysekvoten for neste år. Den norske hysekvoten vil bli på 105 159 tonn. Blåkveitekvoten forblir lik årets totalkvote, som er 27 000 tonn.

- Stabilitet i kvotene bidrar til en stabil prissituasjon for fisker, som er veldig positivt, slår lederen i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen fast.

Fortsatt kritisk for lodda

Selv om det ikke blir et loddefiske i 2020, er Pedersen bekymret for situasjonen for den viktige nøkkelarten i Barentshavet. Til tross for at lodda har vært fredet i to år nå, har årets tokt vist svært få forekomster av lodde. Dersom det skyldes en stor bestand småsild som spiser loddeyngel er dette selvsagt bra. Norge og Russland er enige i målsetningen om at lodda først og fremst skal fylle en viktig rolle i økosystemet i Barentshavet ved å være mat for andre. Dette er også et viktig prinsipp for Norges Kystfiskarlag, som i så måte opplever å ha fått gehør for sitt standpunkt i forhandlingene. Arne Pedersen mener det er avgjørende at lodda fredes i lengre perioder enn fra år til år, og helst permanent.

Raudåtefiske kan bli tema

Regjeringen åpnet i år opp for et kommersielt fiske etter raudåte. Selv om store deler av totalkvoten på 254 000 tonn raudåte er forbeholdt et fiske utenfor 1000 meters dybdekote, foregår det i tillegg et kystnært raudåtefiske i skreiens gytefelt som vil kunne ramme fremtidige årsklasser av både torsk og andre fiskearter. Ettersom vi forvalter torskebestanden i fellesskap med Russland er det i følge Pedersen naturlig at den russiske forhandlingspart blir bragt med i fremtidige diskusjonen omkring forvaltningen av raudåte, da deres torskeandel også har sine gytefelt innenfor norsk territorialgrense. Dersom raudåtefisket får fortsette i de kystnære områdene i årene som kommer, er Pedersen sikker på at raudåta vil bli diskusjonstema i fremtidige forhandlinger.