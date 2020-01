Brann i tidligere norsk ringnotbåt

Hele mannskapet ble berget da det i dag morges brøt ut brann om bord på gamle «M. Ytterstad».

Nettstedet Fishfact.fo melder at brannen startet tidlig på morgenen, og at hele mannskapet på 47 ble berget over i andre fiskebåter som befant seg på samme felt, ved Kamtsjatka-halvøya i Okhotskhavet.

Hva årsaken til brannen skal være, meldes ikke. Nettstedet skriver om kraftig røyk, men ingen synlig flamme.

Bildet i artikkelen er klippet fra en video fishfact.fo har fått tilsendt fra skipperen på et fartøy som kom til for å assistere havaristen.

Se videoklippet på facebook her.

Båten ble bygget med Myklebust Mek. Verksted i 2001 for Lødingen-rederiet Ytterstad Fiskeriselskap. I 2006 ble båten solgt til det islandske selskapet Eskja, der den seilte under navnet Aðalsteinn Jónsson II. I 2017 ble den solgt til et Grønlandsk selskap, før den senere ble solgt til Russland.