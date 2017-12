Bremser seifisket

Fiskeridirektøren stanser seifisket på maksimalkvoter for kystfartøy over 15 meter.

Fiskeridirektøren sendte torsdag ettermiddag ut følgende melding:

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter. Beslutningen har virkning fra og med mandag 18. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.