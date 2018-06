Brenning kan være god metode

I isfylte forhold, der tradisjonell oppsamling ikke fungerer bra, kan brenning være en bedre metode for fjerning av oljesøl.

Foto: Kystverket

Hvert år gjennomfører Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) og Kystverket forsøk der man tester og verifiserer nye metoder og nytt oljevernutstyr med olje på sjø. I forrige uke ble det gjennomført såkalt «In-situ» brenning (ISB) av to typer oljer. Brenning av olje etter et oljeutslipp er en metode som hittil ikke har vært brukt under norske oljevernaksjoner.

Forsøket ble gjennomført fra fartøyet «Strilborg» og med oljevernfartøyet «OV Utvær» som sikringsfartøy. Kystverkets forsøk viste at Shell ULFSO hybridolje er egnet for brenning, og at bruk av drone for antenning fungerte godt. Droner med sensorer målte også røykgasser, mens Kystverket overvåkningsfly foretok klaring av området etter begge brenneforsøkene. Nå vil røykgasser og restolje vil bli analysert.

- Kystverket vil alltid velge den bekjempningsmetoden som er best for miljøet. Brenning av olje kan være et alternativ under isfylte forhold, hvis tradisjonelle opptaksmetoder ikke fungerer optimalt, sier senioringeniør i Kystverket Jan Willie Holbu.