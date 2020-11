Brexit: Kampene om kvotene kan bli den tøffeste kampen for Norge

Norge fisker 40 prosent av all torsk,sei, hyse og sild i britiske farvann, mens britene fiskere ti prosent av sine kvoter i norske hav.

Det skriver Sildesalgslaget på sine nettsider, basert på en nyhetssak fra NRK.

Redd Norges holdning

Brexit-forhandlingene med EU er inne i en hektisk innspurt, Norge må forhandle etterpå, men er allerede dratt inn i striden av Søren Gade, en dansk palamentariker.

– Norges ensidige krav om at fisk skal bringes i land i Norge før eksport til blant annet EU, og en uheldig kobling til Brexit-forhandlingerne, kan føre til en uhensikitsmessig utvikling av relationen mellem Norge og EU, skriver Gade.

Gade skriver at han er redd for at Norges holdning skal «inspirere» Storbritannia.

Konkret gjelder dette striden om slaktebåten «Norwegian Gannet» skal få lov til å frakte laks direkte fra oppdrettsanlegg til utlandet.

Norsk fisk på forhandlingsbordet

Norge og Storbritannia forhandlet i september fram en ny rammeavtale om fiskerisamarbeid. Innenfor den skal partene avtale gjensidig adgang til hverandres fiskerisoner og bytte av fiskekvoter. Kampen om kvoter i norske farvann kan bli neste tøffe forhandlingsrunde. Norge har en langt større havgrense mot Storbritannia enn mot EU-land. Norske fiskere fisker 40 prosent av all sin torsk, sei, hyse og sild i britisk vann. Storbritannia tar kun 10 prosent av sine kvoter i norsk hav. Det kan komme krav om å få fiske mer i norske farvann, både fra briter og fra EU-land som trolig mister kvoter i britiske farvann.

Britisk fisker Mark Ball frykter fiskekrig mellom de ulike partene og mener britiske fiskere vil ha fisket for seg selv nå som de er ute av EU.

– Det er vårt område. Noen kan få komme, men for øyeblikket er det for mange. Det er ikke nok fisk til alle, sier fisker Mark i fiskehavna Rye i sørøst-England til NRK.

Tollfrie varer

Et annet dilemma for Norge er striden mellom de som eksporterer fisk og bøndene. Sjømatnæringen vil ha lavere toll i en ny handelsavtale med Storbritannia, men for å få til det kan Norge bli nødt til å ta inn flere landbruksvarer tollfritt til Norge.

En annen problemstilling som må løses er EUs krav om like konkurranseregler.