Brexit preget møte med spansk kollega

Brexit var hovedtema da fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i dag møtte sin spanske kollega landbruks-, fiskeri- og matminister, Luis Planas Puchades, i Vigo i Spania.

Målet med møtet med den spanske ministeren var å drøfte vilkårene for fiskerisamarbeidet, og å styrke de norske relasjonene til Spania etter brexit. Storbritannia er i dag EUs viktige medlemstat innen fiskeri, og når Storbritannia forlater EU vil Spania overta denne posisjonen.

- Som to store fiskerinasjoner vil brexit få konsekvenser på fiskeriområdet for både Norge og Spania. Adgangen til å fiske i hverandres soner blir etter brexit et spørsmål mellom tre, og ikke to parter som tidligere. Spania har stor interesse i bytteavtalen om torskekvoter i Barentshavet. Vi er derfor enig om at en åpen og god dialog er viktig i tiden som kommer. Som nabo til skilsmissepartnerne EU og Storbritannia har jeg gjordt det klart at vi fra norsk side er opptatt av å finne en ny fremtidig samarbeidsplattform hvor bærekraftig høsting fortsatt vil være en grunnleggende forutsetning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

- Vi har etablert en god brexit-dialog med både Storbritannia og EU, men dialog med medlemsstater som Spania er også viktig i den perioden vi nå er inne i, sier Nesvik.