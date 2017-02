Bruker en milliard på krillbåt

Aker BioMarine har bestilt et nytt, miljøvennlig krill-fartøy til én milliard kroner. Skipet skal bygges i Norge hos VARD gruppen

Aker BioMarine har inngått kontrakt med verftsgruppen VARD om å bygge et topp moderne krill-fartøy som skal settes inn i fisket i Antarktis.

«Dette er den største enkeltkontrakten VARD har hatt på et fiskeri-fartøy noensinne og vi er svært glad for at vi har inngått en byggeavtale med de. Det vil også bidra til å sikre norske arbeidsplasser fremover,» sier konserndirektør for produksjon, Webjørn Eikrem i Aker BioMarine.

Webjørn Eikrem

«Aker har siden etableringen av Aker BioMarine i 2006 vært opptatt av bærekraftig høsting av krill. Fra dag en har vi samarbeidet med WWF-Norge. Krillfiskeriet er miljøsertifisert, og med det nye fartøyet håper Aker BioMarine å øke standarden for bærekraftig fiske nok en gang. Produktene fra det nye fartøyet vil bidra til ytterligere effektivisering av oppdrettsnæringen, og forebygge livsstilssykdommer blant mennesker. Med norsk kompetanse og ny teknologi vil vi med det norskbygde krillfartøyet redusere vårt karbonavtrykk ytterligere,» sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

Det nye krillfartøyet er på 130 meter og skal utstyres med det siste og beste innen miljøvennlig teknologi. Alle tegninger og spesifikasjoner er utarbeidet i samarbeid mellom fiskere fra Aker BioMarine og ingeniører fra VARD gruppen. Fartøyet vil være energieffektiv i drift og inneholde et moderne bioraffineri for prosessering av krill råvarer i Antarktis.

Kontrakten har et finansieringsforbehold. Aker BioMarine vil søke finansiering gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). «Vi har en god finansieringsplan og ser frem til å begynne søknadsprosessen med GIEK umiddelbart,» sier administrerende direktør, Matts Johansen i Aker BioMarine.

Planlagt byggestart er i mai i år – og skipet skal ferdigstilles i slutten av 2018. Total kontraksverdi er på én milliard kroner, inkludert rederileveranser.

Etter planen skal det nye skipet da være i full drift i Antarktis fra begynnelsen av 2019-sesongen.

Konsernsjef i VARD, Roy Reite sier: «Dette er et svært spennende fiskeriprosjekt som vi virkelig gleder oss til å ta fatt på. Vi har utviklet innovative og nyskapende fartøy sammen med våre gode relasjoner i Aker helt siden 80-tallet. Dette prosjektet bygger på et godt samarbeid og komplementær kompetanse innen fiskeri og teknologi.»