Bruker norsk klippfisk som medgift

Norsk klippfisk har meget høy status i flere afrikanske land. Det konstaterer sjømatrådets Trond Kostveit, etter en tur til Gabon der klippfisk er en høyt skattet medgift.

Foto: Sjømatrådet

Nylig var Sjømatrådet i det lille afrikanske landet Gabon for å undersøke muligheter for norsk sjømateksport til landet. Konklusjonen er at norsk fisk spiller en viktig rolle, ikke bare som middagsmat.

På markedet i hovedstaden Libreville fikk Sjømatrådets prosjektleder for Sentral- og Vest-Afrika , Trond Kostveit, høre at gabonerne spiser mye lokalfisket fisk og at egne arter også blir saltet og tørket. Likevel er norsk klippfisk, og spesielt brosme, foretrukket av forbrukerne.

Trond Kostveit

- Jeg ble blant annet fortalt at det er vanlig at klippfisk fra Norge gis som medgift i forbindelse med bryllup, som oftest en eske på 25 kilo, forteller Kostveit.

Fjernet importavgift

Sjømatrådets prosjektleder tilbragte totalt fem dager i det afrikanske landet. Her lærte han mye om både sjømattradisjoner og muligheter som finnes i denne lite kjente nasjonen som har færre enn 1,6 millioner innbyggere.

- Gabon er et lite land, men med en lang kystlinje. Økonomien i landet har vært hardt rammet av en lavere oljepris, og for å redusere levekostnadene for folket har president Ali Bongo blant annet fjernet importavgiftene på fersk og frossen fisk, sier Kostveit.

Tradisjonelt er Gabon en fiskerinasjon og produserer lokalt om lag 32 000 tonn i året, i hovedsak sardiner, tunfisk og hestemakrell. Overfiske og mangel på kystvaktovervåkning i landet har ført til at en stadig større del av sjømaten må importeres.

- I snitt spiser hver innbygger i Gabon 30 kilo sjømat i året, noe som er langt over verdensgjennomsnittet på 17 kilo. En tredjedel av dette er importert, og norsk klippfisk er en stor del av dette, forteller Trond Kostveit.

I tillegg til klippfisk er det muligheter for både eksport av norsk makrell, reker og laks til Gabon.

Fokus på å beholde kvaliteten

På markedet kunne Kostveit se at selgerne var svært opptatte av at fisken skulle behandles riktig og at klippfisken måtte oppbevares kjølig. Flere oppbevarte fisken i kjølerom som holdt -1 til -4 grader.

- Det er tydelig at norsk sjømat er høyt ansett i Gabon, og det er utrolig morsomt å få lov til å se hvordan norske råvarer har funnet veien inn i en matkultur som er så annerledes enn vår egen. Man blir stolt over å se hvordan sjømat fra Norge har slått rot i de mest forunderlige plasser, sier han.

Under besøket fikk Kostveit også møte Gabons fiskeriminister Mr. Pacome, som fortalte at landet setter pris på samarbeidet med Norge og Interpol for på bekjempe ulovlig fiske i regionen. Gabon er mer egnet til oppdrett enn andre land i området, men de mangler kompetanse og infrastruktur for å komme i gang.