- Bruker utdaterte fiskeriuttalelser

Andøy Fiskarlag reagerer på at intervjuer med enkeltfiskere tilbake til 2010 brukes i behandling av oppdrettssøknad.

Ifølge Andøyposten er Andøy Fiskarlag kritisk til søknaden fra Øksnes-selskapet Øyfisk AS om en ny oppdrettslokalitet i Gavlfjorden mellom Øksnes og Andøy.

Ifølge Andøy fiskarlags høringsuttalelse er dette et verdifullt fiskeområde, særlig for den mindre flåten om høsten.

- Da siger lokale sildstammer inn og trekker med seg mye storsei og torsk, og det fører til et viktig fiske med garn og juksa i en ellers vanskelig tid for både flåten og landindustrien. På våren gyter kysttorsken her, og det er i tillegg et viktig oppvekstområde for denne og andre arter. Utover dette kommer det ordinære vinterfisket etter torsk, og en hel del annen aktivitet som taskekrabbeteiner og snurrevadfiske, skriver laget ifølge Andøyposten.

Laget registrerer at det ifølge Fiskeridirektoratets databank later til å være liten fiskeriaktivitet i området.

- Denne er basert på intervjuer med enkeltfiskere tilbake i 2010, og er svært mangelfull og ikke relevant i dag. Det er frustrerende at aktører som vil hente ut data må forholde seg til denne typen informasjon fra direktoratet. Derfor ser vi i Andøy Fiskarlag oss nødt til å komme med denne opplysningen om dagens fiskeriaktivitet i området, skriver lokallaget i sin høringsuttalelse til Andøy kommune.