Brukte ruskeværet til øving med nybåtene

For Kystvakta bød helgas ruskevær på kjærkommen trening.

De to slepebåtene KV «Jarl» og KV «Bison» ble i slutten av januar tatt i bruk som statens nye beredskapsbåter i slepebåtberedskapen.

Tidligere ble denne jobben utført av sivile slepefartøyer som var leid inn direkte for Kystverket. Men erfaringene med den praksisen var at man fikk få tilleggseffekter på kjøpet. Derfor har Kystverket nå lagt inn sine ressurser til Kystvakten, slik at slepebåtene seiler aktivt og utfører andre tjenester samtidig som de er klare til å bistå skip som mister fremdrift og unngå at de reker på land.

Kystvakten har lang erfaring med slep fra tidligere, men melder om behov for mye trening for å bli kjent med de nye fartøyene.

På Twitter har Kystvakten lagt ut bilder av KV Jarl og KV Barentshav som benyttet helgens dårlige vær til å øve oppkobling av slep på et fartøy som selv ikke evner å ta imot en slepewire - et såkalt "rundslep" på "dødt skip".