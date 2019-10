Bygd for tre, men må kanskje ro alene

Det eneste skåret i gleden for Odd Arne Andersen etter at han fikk ut flunke nye «Skretind» fra verftet, er at han kanskje må ro alene. ,Dersom han kun får drifte med en kvote må ha kutte fra tre til en om bord.

«Skretind», Stamsunds nye Malo-sjark på 10,99 meter er imidlertid et skue av en sjark.

– En nydelig 3-roms, som bare må sees, melder båtfabrikken.

Har du sans for detaljer? Da skal du ta turen innom Jangaard-kaia i Stamsund og betrakte flunkende nye «Skretind». Rederen, Odd Arne Andersen (36), er rikelig utstyrt med slik detaljsans, kombinert med sansen for fotball. I førerstolen, i salongen, ja til og med i skutesida, er Chelsea-emblemet brodert/gravert. I tillegg er de tre lugarene oppkalt etter hvert av barna, også det utført i nydelig håndverk. Tar du med internett, TV på hvert rom, høyttaler på dekk og hvitevarer i svart design i messa, begynner du å få en viss anelse om hvaslags båt dette er.

Framtidstru

- Her er veldig mange detaljer, kunden har vært med hele veien og gitt klare meldinger om design og funksjonalitet, detaljer som gjør at du kan få med et fast mannskap som kan bli lenge. Dette er en båt man trives i, sier salgssjef i Jemar Norpower AS, Nina Ersnes.

- Dessuten er det veldig hyggelig å bygge båt til unge fiskere. Det gir oss tru på framtida.

- Det er snart ett og et halvt år siden vi signerte kontrakten. I mellomtida har Odd Arne blitt far på ny, så dette har vært stas.

Garnbåt

Hovedmotoren er på 285 hk, framdriftskrafta fordeles en firevingers vripropell, og båten skal gjøre en marsjfart på rundt åtte mil. Den er utstyrt med hydrauliske sidepropeller både foran og bak.

Med skutebredde på 4,45 meter har mannskapet godt med armslag på dekk, under ligger et lasterom på 18 kubikkmeter.

Båten er i første rekke rigget for garn, med en 1 200 kilos garnhaler sentralt montert på dekk. Mye av driftsåret vil foregå i Troms, med sei nå på høsten og blåkveitefiske på Tromsøflaket på sommeren. Også vanlig kveitefiske i Vestfjorden på sommeren skal det bli plass til.

Varm velkomst

Odd-Arne fikk en varm velkomst i heimehavna da han sammen med faren og sønnen gikk båten inn til Stamsund. De sistnevnte gikk om bord i Brønnøysund for å være med på sjarmøretappen.

- Man blir jo veldig stolt når man kommer hjem med ny båt og det står folk med flagg på kaia.

Et tjuetalls mennesker møtte frem på Jangaard-kaia, der han leverer under heimefiske.

Går til Lopphavet

Etter noen dager heime går turen nordover til Vannøya for å drifte på Lopphavet etter sei og torsk som følger inn Kvænangen etter silda. Odd-Arne har gjentatt planen fra i fjor, og spart en slump torsk til høsten for å ha grunnlag for en god avslutning på året.

- I år har vi spart 10 tonn torsk som blei spart fra vinteren, og det er gjevt med ferskfiskordninga nå utover høsten sånn at det blir noe mer enn de 10 tonnene.

- Ei dritmelding

Totalt investerer han nærmere 10,5 millioner med bruk og det hele, og ser slett ikke mørkt på det.

- Jeg mister ikke nattesøvnen nei, annet enn at jeg tenker jeg burde gjort dette lenge før. Da er det vel verre med forslaget i kvotemeldinga om å avvikle samfiskeordninga. Jeg hadde jo sett for meg at vi skulle være tre mann om bord her. Men drift på ei kvote gir ikke grunnlag for det, så da må jeg ro aleine. Det var ikke det jeg hadde sett for meg da jeg investerte i ny båt.

- Så jeg synes dette var ei dritmelding. Nå som fiskeriene går så godt, hvorfor endre på det? spør Stamsund-fiskeren, som i tillegg til sin egen arbeidsplass har skapt grunnlag for å ha med ytterligere to mann om bord.

Andre fakta:

Motor; Cummins, 8,9 L 285 HK @1800 omdr.

Gir: Nogva HC-168

Propell: Nogva 4- vinget vribart propellanlegg

Thruster foran : Sleipner Hydraulisk type 32 hk

Thruster akter: Sleipner Hydraulisk type 24 hk