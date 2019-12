Bygger ny ringnotbåt

Stadyard AS har inngått kontrakt med Skår Senior AS for nytt kombinert ringnot- og trålfartøy.

Stadyard AS i Måløy har inngått kontrakt med Skår Senior AS i Herøy for bygging av et topp moderne nyutvikla kombinert ringnot og pelagisk trålerfartøy av Marin Teknikk design, skriver Stadyard i en pressemelding.

Marin Teknikk AS (MT) inngikk designkontrakt tidligere i år med fiskeriselskapet Skår Senior AS fra Kvalsvik, på Nerlandsøy i Herøy.

Det nye kombinerte ringnot og tråler fartøyet, med design type MT1120, blir ca. 48,3 meter langt og 12 meter bredt. Det er designet i hht. rederiets ønsker og vil bli utrustet med topp moderne snurpe- og trålutstyr, samt 500m3 RSW lastetanker og vacuum system for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det forberedes også for en mindre fabrikk til prosessering av fisk. Fartøyet bygges med komfortabel innredning for 10 personer og lett is-klasse. Dette blir bygg nummer 46 ved Stadyard AS med levering i desember 2021.

Det nye pelagiske fiskefartøyet skal erstatte MS Jøkul.