Bygger nye «Stormhav»

Stadyard AS på Raudeberg i Vågsøy skal bygge nye «Stormhav». Hasvikbåten blir levert i oktober neste år.

Foto: Seacon AS

Garn- og linebåten blir på 27,99 meter - atskillig større enn dagens «Stormhav», som måler 18,19 meter.

«Stormhav» er designet og utviklet av Seacon as i Måløy med designbenevnelse SC28, og skal utrustes for kombinert garn- og linefiske, går det fram av en pressemelding fra verftet.

- Seacon har over lengre tid jobbet sammen med Stormhav i et omfattende forprosjekt, for å utvikle et optimalt fartøy som er tilpasset den driften rederiet har planlagt. Rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling vil bli godt ivaretatt ombord på det nye fartøyet, og det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet, skriver verftet.

- Seacon har i flere år jobbet med utvikling av nye konsepter for denne type fartøy. Denne kontrakten er enda en bekreftelse på at Seacon har en ledende posisjon innen design av fiskefartøy, og vi setter stor pris på at rederiet har valgt oss, sier daglig leder i Seacon AS, Rune-Stian Nybakk.

Stadyard AS er et kombinert nybyggings- og reparasjonsverft lokalisert ved Måløy i Sogn og Fjordane. Siden overtakelsen av verftet i 2012 har Stadyard opplevd en stadig økende tilgang på arbeid, og verftet skal med denne ordren levere 5 nybygg frem til sommeren 2020.

Dagens «Stormhav», bygget i 1995, er registrert i Sørvær i Vest-Finnmark, men eierselskapet har adresse Bremanger i Sogn og Fjordane. Mjånes Fisk AS, Ystebø Fisk AS og Stormhav Holding AS eier hver en tredjepart av rederiet.