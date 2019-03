Bygger sammen

Bjørn Ronald Olsen og Hurtigruten skal sammen bygge et opplevelsessenter som skal vise frem fiskeindustrien for turistene.

Dette kom frem tirsdag under en presentasjon av Hurtigrutens satsing i Nordkapp kommune. Bjørn Ronald Olsen og Cape Fish Group as ble her presentert som Hurtigrutens samarbeidspartner lokalt, melder Ifinnmark.no (krever innlogging).

– Det som er saken er at det er viktig med lokal forankring hvis man skal kunne skape lokale arbeidsplasser sier Bjørn Ronald Olsen til Ifinnmark.no.

– Vi har hatt en arkitekt til å se på dette og se på mulighetene for å lage et kaianlegg i Storbukt. Dette for alle våre gjester som kommer til Honningsvåg. Dette skal våre gjester kunne besøke hver dag og oppleve den nordnorske fiskeriadministrasjon, opplyste Hurtigruten på tirsdagens pressekonferanse ifølge Ifinnmark.no.

Tanken er at turistene skal kunne følge fisken fra den kommer på land til den senere serveres om bord på Hurtigruten.