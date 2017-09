- Bygger videre på dette

- Vi bygger videre på dette vedtaket. Et godt grunnlag for å utvikle Norges Fiskarlag for å møte framtida.

Det sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen etter fredagens årsmøtevedtak i Nordland, der flertallet gikk inn for en annen tredeling av laget enn det landsstyret i Fiskarlaget har foreslått.

Norges Fiskarlag har siden Landsmøtet i 2015 jobbet for å komme fram til en ny forenklet modell for fremtidig organisering. I dag består laget av sju regionale enheter, samt to gruppeorganisasjoner.

- Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag har med dette støttet en av de to mest aktuelle modellene som også de øvrige delene av organisasjonen har bifalt, skriver Fiskarlaget på egen nettside.

Modellen innebærer en organisering av Fiskarlaget i to landsdelslag, samt en gruppeorganisasjon for havfiskeflåten; med Nord-Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt som fremtidig modell.

Tilfreds leder

- Jeg er som leder i Norges Fiskarlag tilfreds med at mitt eget medlemslag har klart å konkludere i denne saken. Vi har nå et godt grunnlag for å arbeide videre for å skape en kraftfull og modernisert organisasjonsstruktur til beste for norske fiskere, sier Kjell Ingebrigtsen.

Det er Landsmøtet i Norges Fiskarlag som skal gjøre endelig vedtak saken. Landsmøtet holdes i Trondheim 1.-2. november i år.

Organisasjonsprosessen vil deretter tas videre ved at Landsstyret gis mandat til å arbeide videre med detaljene i rammeverket frem mot Landsmøtet i 2019.