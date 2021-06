Bygget båt til 23 millioner - via videolink

– En av de tingene som skjedde i denne prosessen, var jo at koronaepidemien slo inn. «Broback» er bygget i Kroatia, og på grunn av reiserestriksjonene, var vi bare èn tur der nede underveis i byggeprosessen. Så byggingen ble fulgt opp via bilder og video. Det var ganske spesielt, og ikke slik det skal være Men det fungerte, og resultatet ble godt, avslutter han.

Ble noe dyrere

Broback ble opprinnelig kontrahert for 23 millioner.

– Men det kom noen ekstra kostnader til, blant annet fikk den batteridrift og ble bygget om til hybrid. Så det ble en del mer, uten at jeg har helt oversikt over totalprisen akkurat nå, avslutter han.

Har to fartøyinstrukser

Hos selger Moen Marin AS er man svært stolt av resultatet.

– Denne båten er en kombinert fiske- og servicebåt laget i aluminium, så den har faktisk to fartøyinstrukser. For fiskeri har den tre dobbeltlugarer mens for service er det enmannslugarer, forklarer prosjektleder Magnus Sylte hos Moen Marin i Trondheim.

– «Broback» er 14,99 meter lang, og 7,5 meter lang, og er oppsatt for drift med garn. På dekk har den montert garnhaler, fiskebinger og garngreier fra Lorentzen hydraulikk.

Meget kraftig og stabil

Som flere andre nybygg de siste årene, skal hun drives både med vanlig forbrenningsmotor og med batteribank.

– Om sommeren og når de går i servicedrift, kommer de til å montere en dieselmotor med et vaskeaggregat for vasking av merder og sånt. Under dekk står det en Scania med 600 hestekrefter og et Nogva gear. Det gir en toppfart på ti knop, og ei marsjfart på ni. I tillegg har de to aggregater for å lage strøm med, hvert er på 54 kilowatt, og en batteripakke som kan drive boenheten og hydraulikken. Slik kan de jobbe stille i perioder, samt at de ikke har behov for å kjøre aggregat når de ligger i havn. Kranen ombord har 40 tonnmeters lastekapasitet. Grunnen til at de kan ha så stor krankapasitet ombord, er den store bredden på fartøyet. Ellers så har vi levert thrustere og styremaskin fra PMH i Trondheim, blant mye annet. Lokalt har Navy Rørvik og Nautic Kinsnes som har levert alt av navigasjonsutstyr.

– Hatt et godt samarbeide

Moen Marin og Marin Design har samarbeidet om å utferdige skroget.

– Det har gått veldig greit. Vi har et veldig tett samarbeide med Marin Design på alle våre skrog, og vi har hatt et godt samarbeide med rederne hos Brødrene Karlsen på Senja underveis for å finne gode løsninger slik at de får det slik de ønsker, understreker han.