Bytter stålramma i torskevinduet

Det skulle bli byens nye attraksjon, men isteden ble akvariet i Kystens hus i Tromsø et tabbeprosjekt som måtte tørrlegges.

Foto: Dag Erlandsen

Etter få måneders drift måtte ledelsen ved Kystens hus høsten 2016 tappe ned saltvannsakvariet til 22 millioner kroner etter at vaktmesteren avdekket lekkasjer. Årsaken var bruk av feil type stål i ramma, med tæring som resultat.

Nå melder avisa Itromsø at arbeidet med å skifte ut det syrefaste stålet med vanlig stål har startet. 12 tonn stål skal skiftes ut med et stål som kan overflatebehandles med membran, slik at saltvannet ikke kommer i kontakt med metallet.

- Vi regner med at arbeidet med å lime glassene fast i den nye stålrammen skjer i august og september. Etter tørking og herding av fugene skal det lages nye dekorasjoner i akvariet, sier økonomidirektør ved Kystens hus, Tommy Nygård til Itromsø.

Akvariet kan trolig reåpnes i november.