- CO2-avgift truer norske arbeidsplasser

Regjeringa foreslår i den nye klimaplanen som skal behandles i Stortinget før påske å tredoble CO2-avgifta. Det vil kunne ha alvorlige konsekvenser for norsk fiskerinæring, og true arbeidsplasser både på sjø og land om det skulle gå igjennom i Stortinget

Det sier fylkesordfører i Troms og Finnmark Ivar B. Prestbakmo (Sp), og oppfordrer alle som er opptatt av norske arbeidsplasser og verdiskaping basert på fiskerinæringa om å si ifra.

Over 5,- mer pr liter drivstoff

I den nye klimaplanen går regjeringa inn for en økning av Co2 avgifta til 2000 kroner per tonn i 2030 mot 590 kroner i dag. Det innebærer en ekstrakostnad på over 5,- pr liter diesel. Det vil eksempelvis bety at for en linefartøy med drift 340 dager i året med gjennomsnittlig bruk av diesel på 3000 liter pr dag, så utgjør dette en merkostnad på ca 5 millioner i året, det er klart det har konsekvenser, sier Prestbakmo.

Selvsagt skal fiskerinæringa også gjøre sitt med å redusere utslipp og miljøbelastning, men ei tredobling av Co2 avgifta er feil veg å gå og vil ha liten miljø og klimaeffekt sier Prestbakmo. Den nye høye Co2-avgiften vil ramme 6000 fiskefartøy svært hardt, særlig den mindre kystflåten og det er samtidig foreslått at kompensasjonsordningen for Co2 skal fases ut, da blir dette særdeles alvorlig fortsetter Prestbakmo.

Samstemt næring reagerer

Senterpartiet avholdt webinar på temaet 8. februar med innledere fra ulike deler av næringa, og ei samstemt næring, kyst og land, stor og liten sier; dette kan bli dramatisk for norsk fiskerinæring. Det er stor uro for konsekvensene av økt CO2-avgift for fiskeflåten og norsk fiskerinæring, og i hvor stor grad fiskeflåten har mulighet til å tilpasse seg endringene raskt nok til å unngå smellen. Norskfanget fisk gir blant de laveste CO2-avtrykkene av alle typer mat. Dersom drivstoffprisen øker så mye som klimameldinga til regjeringa sier, vil mange typer fiske ikke lengre være lønnsomme noe som setter arbeidsplasser både på sjø og land i fare, sier Prestbakmo.

Bosetting langs kysten av landet trues

Ved utgangen av 2019 var det 11.054 fiskere i Norge og med en ringvirkningsfaktor på 7,14 får vi at det gir arbeid til ca 80.000. Videre er eksportverdien av norsk villfanga fisk godt over 30 milliarder kroner. Dette er fakta og viser at norsk fiskerinæring er svært viktig for bosetting langs norskekysten og for norsk økonomi. Når dette nå trues av regjeringens forslag, trues også bosettingen langs kysten og sentraliseringsskruen skrues ytterligere til sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo(Sp).

Det haster

Klimameldinga behandles på Stortinget før påske i år og det haster med å legge sterkt sterkt nok press på Stortinget, slik at en tredobling av Co2 avgiften ikke rammer fiskerinæringa som foreslått. Senterpartiet er krystallklare på at dette må ikke skje og vil gjøre alt vi kan, men jeg vil utfordre andre partis representanter på Stortinget fra spesielt Nord-Norge til å reagere og gjøre sitt for å stanse denne trusselen mot norske arbeidsplasser på sjø og land, avslutter Prestbakmo.