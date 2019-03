Calanus går for fabrikk

Styret i Calanus AS har vedtatt å bygge et raffineringsanlegg på Holmen ved Sortland.

Det melder blv.no (bak betalingsmur).

Det vil være snakk om et industrielt pilotanlegg for bioraffinering av raudåte. Vedtaket legger en del føringer for at dette skal kunne bli realisert.

– Lokalisering av anlegget på Holmen industriområde i Sortland forutsetter at alle spesifikasjonskrav Calanus AS har til tomta blir oppfylt, og at den kan overleveres i henhold til ønsket timeplan, sier Gunnar Rørstad, administrerende direktør i Calanus AS til nettstedet.