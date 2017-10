Cermaq legger ned

Cermaq stenger dørene ved lakseslakteriet i Alsvåg i Øksnes over jul. Siste arbeidsdag vil være 31. januar 2018.

Foto: Dag Erlandsen

Det melder oppdrettskonsernet i en pressemelding. At selskapet ønsket å stenge i Alsvåg og sentralisere til Steigen, har vært kjent lenge. Nå kommer altså datoen.

– Etter en totalvurdering har Cermaq satt tidspunktet for avvikling av driften ved slakteriet i Alsvåg. Siste arbeidsdag ved slakteriet vil være 31.januar 2018, skriver selskapet.

Selskapet besluttet i fjor sommer å legge ned slakteriene i Alsvåg og Skutvik og bygge et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen.

– Vi har etter nøye vurdering kommet frem til at det beste tidspunktet for å avvikle driften i Alsvåg vil være i månedsskiftet januar/februar 2018, sier Snorre Jonassen, regiondirektør Nordland i Cermaq Norway. – Da går vi inn i en lavsesong der vi normalt ville permittert ansatte ved slakteriene grunnet lite slakteklar fisk i sjøen. Dette er også et tidspunkt da det er bedre muligheter for våre ansatte å finne alternativt arbeid lokalt, for eksempel innen hvitfisk, sier Jonassen.

Cermaqs slakteri på Storskjæret i Steigen vil etter planen stå ferdig i mai 2018. Anlegget i Alsvåg vil fortsatt være til salgs.