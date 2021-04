Covidsmitte ombord på nybåten

En av mannskapet som var med "Magne Arvesen" på hjemturen har testet positivt.

Engenes Fiskeriselskap har sendt ut følgende pressemelding:

Vi har nylig ferdigstilt fartøyet «Magne Arvesen» i Spania. Under byggeoppfølgingen har vi tatt alle sikkerhetstiltak for å forhindre at våre mannskap ble smittet av Covid-19. Etter sjøprøver i byen Gijon sendte vi flest mulig hjem til karantene i Norge. 9 mannskap ble igjen for å seile fartøyet til Norge. De ble testet ved avgang fra Spania. Fartøyet var i sjøen i 4,5 døgn og ved ankomst Ålesund ble 9 mannskap på nytt testet av smitteverntjenesten.

En person fikk påvist Covid-19 ved hurtigtest. Vedkommende person ble straks isolert på egen lugar. Umiddelbart ble hele mannskapet sendt i planlagt karantene på land. Senere på kvelden torsdag ble den positive hurtigtesten bekreftet i PCR-test. Vedkommende mannskap har ingen symtoner.

Båten var planlagt desinfisert av profesjonelt firma ved ankomst og dette ble utført torsdag morgen. Nytt mannskap ankom etter at av troppende mannskap hadde forlatt båten. Klargjøring og rigging går som planlagt av nytt mannskap.

Mannskapet i karantene blir godt ivaretatt av rederiet og blir tett fulgt opp.