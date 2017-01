Dårlig havn for gründere

De har den største økningen i antall fiskebåter, men på Veidnes føler de seg oversett med elendige havneforhold.

Foto: Privat

– De slår seg på brystet over å være en vekstkommune, men gir seg jamt faen i om fiskerne kan drive sitt virke her, sier primus motor i lokalsamfunnet, Svein Lyder til ifinnmark.

Han er sint og fortvilet over havneforholdene på Veidnes. En fiskebåt sank ved kai der i helga. En annen berget med nød og neppe.

– Det var så dårlig vær i helga at en båt slet seg løs og rak i fjæra. En annen båt ble knust mot kaia og sank, sier han.

Lyder har ingen lovord i så måte å si om Kystverket eller Lebesby kommune.

– De slår seg på brystet over å være en vekstkommune, men gir seg jamt faen i om fiskerne kan drive sitt virke her. Det er forkastelig at dette rike landet Norge skal presse private aktører til å sikre ei statlig fiskerihavn. Det er staten som skal legge til rette for at de private skal kunne arbeide på en forsvarlig måte. Det kan vi ikke her. Det er helt utrolig.

– Men når man er forsinket med skatten truer de oss med konkurs; vi som jobber ræva av oss for å lage lønninger til dem.

Ordfører i Lebesby Stine Akselsen sier i en kommentar at fiskerihavner ikke er en kommunal oppgave; det er statens.

- De to moloene i Kjøllefjord er noe Kjøllefjord har jobbet med i masse år, og at det er staten som tar den fulle finansieringen av disse. Jeg skjønner likevel frustrasjonen til Lyder. Men jeg vet ikke om forlengelsen av moloen ville ha hjulpet på bakgrunn av situasjonen som var i går; det har jeg ikke kunnskap om. Jeg vet at havna har vært et problem lenge før Lyder kom dit, sier Akselsen til ifinnmark.

Akselsen avviser at politikerne slår seg på brystet over å være en vekstkommune.

– Vi synes at det er positivt at mange satser. Vi prøver å legge til rette og har bidratt til flere fartøy på Veidnes og andre plasser – men vi slår oss ikke på brystet, for det er ikke vi som bidrar til veksten i fartøy, sier hun til samme nettsted.