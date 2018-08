Dårlig vær ga færre landinger

Kongekrabben utgjorde størst verdi i uka som gikk. Likevel ligger Råfisklaget langt foran fjorårets store omsetning som var den nest største i lagets historie.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Jevnt god deltakelse og fangst av kongekrabbe ga ei ny uke med kvantum godt over 100 tonn. 125 tonn ble omsatt i uke 34 til verdi 22,1 mill kroner. Av det var 5 tonn tatt i det uregulerte fisket, med leveranser fra 15 båter. I det regulerte fisket var nær 100 tonn omsatt som lytefri hannkrabbe. Her var det leveranser fra 161 båter i løpet av uka. Kvantumet lytefri hannkrabbe er kommet opp i 1.140 tonn fra årets begynnelse, av ei kvote på 1.687 tonn korrigert for kvotefleks.

Dårlig vær store deler av uka bidro til laber omsetning. Dette gikk bl.a. utover avslutningen av blåkveitefisket, som ble stoppet fredag kveld, og der siste ukes omsetning ble på bare 300 tonn. Men fremdeles godt fiske etter altså kongekrabbe samt taskekrabbe og leppefisk.

Råfisklagets ukeomsetning ble 144,5 mill kroner (foreløpig tall) i uke 34. Ukeomsetninga var ned fra 207,7 mill kroner uka før, hvorav landinger fra utenlandske båter utgjorde 10,8 mill kroner. Totalen for norske båter var da 196,9 mill kroner, fordelt med 104,5 mill kroner på fersk, 92,3 mill kroner på fryst råstoff og 0,1 mill kr fra sjøltilvirket tørrfisk.

Leveranser fra tre russiske fartøy med hovedsakelig torsk og to rekefangster fra estlandskregistrerte fartøy stod for 56,6 mill kroner. Omsetningen for norske båter var dermed redusert til 87,9 mill kroner, fordelt med 74,6 mill kroner på ferskt råstoff, 12,2 mill kroner på fryst og 1,1 mill kr fra selvtilvirket tørrfisk.

Uke 34 i fjor ga en total på 156,7 mill kroner, hvorav 153,0 mill kroner gjaldt landinger fra norske båter, fordelt med 68,6 fersk, 81,4 fryst og 3,0 sjøltilvirka tørrfisk. Råfisklagets totalomsetning hittil i år, pr uke 34, nærmer seg 9,5 milliarder kroner, opp nær 800 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.