Dabber av og drar seg mot ny rekord

I det julen nærmer seg og båter fortøyes med lys og girlandere noterer Råfisklaget seg denne uka for ny rekord i årsomsetningen.

I den ukentlige rapporten «Fiskets gang» fra Råfisklaget meldes det at det meste av omsetninga forrige uke handlet om frosne reker fra Barentshavet. Omsetningen av frossent råstoff er lavere enn normalt for årstida, og det handler om at mange av havflåtens fartøyer har tatt sine kvoter for i år og har tatt juleferie.

I kystflåten er det kun båtene som har torskekvote igjen som har hatt mulighet til å drive førjulsfiske. Mesteparten av dette fisket har foregått i Øst-Finnmark, men også en del i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Det er rapportert om innslag av skrei i fangstene helt ned mot Breivikfjorden og Troms, skriver Råfisklaget.

Ellers er aktiviteten i kystflåten synkende, med kveitefisket som unntak. Uke 50 er Råfisklagets beste kveitemåned så langt i år.

Råfisklaget melder for øvrig at totalomsetningen i uke 50 passerte 12,7 milliarder. Det betyr at man allerede i uke 51 vi tangerer fjorårets årsomsetning på 12,748 milliarder, og at man regner med en total årsomsetning i 2019 som passerer 13 milliarder kroner.

Fra Norges sildesalgslag meldes at denne ukes NVG-kvantum ble nesten 2 100 tonn, det inkl. 350 tonn som ble mellomlagret fra en russisk frysetråler. De norske fangstene ble tatt av kystbåter i området Kvænangen, Loppa og, for en båt som fisker med trål, nord av Fugløybanken. I tillegg er det tatt en landnotfangst på 30 tonn i Nærøy kommune.

Kommende uke forventes svært liten aktivitet på NVG-sidlda, da det kun er en båt som sildelaget vet om som er på feltet for å gjøre årets siste tur.