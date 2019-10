Danker ut fylkesordføreren?

Alt ligger nå til rette for at Alf Normann Hansen kan bli ny ordfører i Gamvik, etter at SV har blitt enige med Sp. Det betyr at avtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik, ikke får den politiske toppjobben i hjemkommunen når Troms og Finnmark går sammen.