David (18) settes sjakk matt

Leiebåten ligger klar til å gå, omså i morgen. Men slik reglene for leiefartøy er lagt opp for fiskerne i åpen gruppe blir en ung fisker uten fartstid parkert på sidelinja.

Etter endt fiskeriutdanning satset den unge Kjøllefjord-fiskeren alt han eide og litt til i sjarken «Polarfangst». Båten kom i fiske tidligere i høst, og David hadde planlagt en aktiv høst for å sikre omsetning til lønn og forpliktelser - og ikke minst nok omsetning til å nå kvalifiseringskravet for full krabbekvote.

For kort tid

En dramatisk brann forrige helg satte en foreløpig stopper for den planen. Båten er forsikret, og David regner med at han blir i stand til å skaffe seg en annen båt på sikt. Men slikt tar som kjent tid. På kort sikt handler det om å berge sesongen, og det kunne David ha gjort med brorens båt «Polarliner».

Men tilbakemeldingen fra Fiskeridirektoratets region nord er negativ. Han kan ikke regne med å få innvilget søknaden fordi han har for kort fartstid på blad B, samt at båten som er havarert ikke har vært lenge nok i fiske. Både mann og båt må ha vært i fiske i minst to år, krever forskriften. (Se egen sak)

Sjanseløs

David synes tilbakemeldingen er trasig.

- En ting er nå kvalifiseringen for å få full krabbekvote, det andre er inntekt generelt. Et firma uten inntekt… Vel, det sier seg sjøl at det ikke går særlig bra, sier Ingilæ.

- Jeg skjønner jo at man må ha regler for at ikke folk skal utnytte leieordninga. Men det kan vel ikke jeg mistenkes for etter det som skjedde. Og jeg har jo ikke jeg hatt muligheten for å stå to år på blad B. Jeg er 18 år og det er nå jeg etablerer meg, sier David.

Han legger til at han faktisk søkte om opptak til blad B da han var 16, men fikk avslag fordi han ennå var skoleelev.

«Er det sånn det skal være?»

David har vært mannskap hos broren Dag Øyvind i sommerferier og andre anledninger siden han var 13 år, og har fisket fritidskvota på åpen båt.

Det har aldri vært noen tvil om at han skulle bli fisker på egen sjark. Men nå føler han at det butter imot.

- Jeg synes jo det er rart. På ene sida lager de ordninger for å få ungdom inn i fiskeriene. Men når man prøver, så er de så vanskelige å ha med å gjøre at man nesten får følelsen av at de stikker kjepper i hjulene for folk. Det gir litt avsmak. Er det sånn her det skal være, tenker man?

Håper på løsning

Nå håper 18-åringen på en rask og positiv behandling av sin sak. Men det er ikke mye igjen av året, og det haster med en avklaring.

- Jeg hadde ikke hatt noe problem med å fiske for minst 300 000, og sikre meg full krabbekvote til neste år hvis det ikke var for brannen. Det blir travelt å greie det nå, men får jeg nå holde på de siste tre- fire ukene av året, så håper jeg det skal være nok.