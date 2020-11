De fisket 300 tonn Jan Mayen-torsk på lina i november

Linefartøyet "Geir" hadde med seg 300 tonn med torsk fra forsøksfisket ved Jan Mayen i november. Mye tyder på at denne tida er den beste for dette fisket, sier reder Kjetil Holmeset.

Det er Fiskebåt som melder dette på sine nettsider. I forrige uke kom "Geir" heim fra sin andre tur til Jan Mayen i år. De er en av tre linefartøy som i år er med i forsøksfiske etter torsk ved Jan Mayen.

– På denne turen var det mye dårlig vær, men fisket har vært svært bra. Så vi er godt fornøyde med 300 tonn på om lag 30 dagers effektivt fiske, sier Kjetil Holmeset.

Elendig fiske i sommer

På denne turen var det Hans Kristian Holmeset som var skipper, men Kjetil var skipper på sommerturen.

– Da var været bedre, mens fisket var elendig. Men jeg vet at også på senhøsten i fjor var det godt fiske, så det kan kanskje bety at den beste sesongen er på denne tiden, seer Kjetil Holmeset.

Forsøksfiske

Kvota de fisker på er ei forsøkskvote der målet er å finne mer ut av denne torsken. Det hele startet med et prøvefiske av Loran for et par år sidan, da de overraskende fikk store mengder med torsk. Dette fikk forskerne til å undre seg over om det var snakk om en egen bestand som lever her. Deretter har det blitt tatt mange prøver, og på den siste turen til Geir var det også med en forsker fra Havforskingsinstituttet for å ta prøver av fangsten.

– Det tar nok lang tid før vi får noe svar på disse prøvene, men det er moro å være med på dette, og kanskje blir dette en god fiskeplass framover, sier Holmeset.

Både gyter og beiter

Forskerne har likevel kommet langt i sin kartlegging av Jan Mayen-torsken. Ifølgje HI-forskerne er det mye som tyder på at fisken både gyter og beiter i området utover sommeren. DNA-prøver viser at bestanden er ei blanding av nordøstarktisk torsk og islandstorsk.

Siste tur i år

Etter en kort stopp for lossing i Ålesund, setter "Geir" kursen nordover igjen. Nå gjelder det å fiske resten av den ordinære torskekvota ved Bjørnøya. Ved Jan Mayen er det "Geir" som tar den siste delen av årets forsøksfiske.