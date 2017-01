De store har blitt større

Fiskerne i de fem største fiskerikommunene i Norge sitter nå på 31 prosent av kystflåtens omsettelige torskekvote.

Etter at strukturkvoteordninga åpnet for kjøp og salg av kvoter i kystflåten over 11 meter, har det skjedd en stor forflytning av fiskerettigheter mellom kystsamfunnene. Eidesen-utvalget, som utreder forslag til nytt kvotesystem har beskrevet denne utviklingen i sin rapport, men kun på fylkesnivå.

Her fremkommer det at Finnmark i perioden 2004 til høsten 2016 har hatt en nedgang i sin andel av kystflåtens omsettelige torskekvoter fra 18 prosent til 14 prosent.

Også Nordland har gått ned, fra 45 prosents andel av totalen til 40.

Men Troms har gått fram, fra 16 til 22 prosent, og sørger dermed for at landsdelen totalt sett har mistet bare 3 prosent av kystflåtens omsettelige kvotebeholdning.

Dramatisk

Prosentene kan synes små på papiret, men med tanke på at denne gruppen i 2017 er tildelt 138.000 tonn torsk, pluss tilgang til å delta i ferskfiskbonusordningen der det er satt av 17.000 tonn, samt 4.000 i levendefisk-bonus vil det handle om en total pott på 159.000 tonn.

Noe forenklet kan man derfor si at flytting av en prosent kvoteandel hit eller dit, handler om retten til å fiske rundt 1.500 tonn torsk.

Kommunetall

Kyst og Fjord innhentet derfor bakgrunnsmaterialet til Eidesen-utredningen, der kvotebeholdningene per oktober 2016 er kjørt ut på kommunenivå. Og her ser man regionale svingninger som har gitt dramatiske konsekvenser. Mens noen kommuner har styrket sin posisjon med tusenvis av tonn torsk, er andre sterkt svekket. Av Nord-Norges 68 kommuner, har 16 pluss i torskekvotestatistikken, mens 52 går tilbake.

De fem store

Øksnes har lenge vært landets sterkeste torskekommune, og har de senere årene befestet posisjonen ytterligere. Øksnesflåten over 11 meter har økt sin andel fra 5,11 prosent i 2004 til 7,33 prosent per oktober 2016. Økningen utgjør 43 prosent, og over 3.300 tonn torsk i faktisk kvotegrunnlag.

Tromsø er torskekommune nummer 2, med 6,54 prosent. Deretter følger Senja-kommunen Lenvik og kraftsentrumet Husøy med 6,09 prosent. Lenvik har mer enn doblet sin kvoteandel i forhold til 2004. På fjerde- og femteplass ligger Lofotkommunene Vestvågøy og Moskenes med henholdsvis 5,94 og 5,03 prosent kvoteandel. Mens Vestvågøy har en marginal nedgang, har Moskenes økt sin andel av totalen med 54 prosent siden 2004.

Eventyrlig Senja-vekst

Den sterkeste veksten er det Senja-kommunen Berg som har hatt. Flåtesatsingen i Senjahopen har tilført kommunen nær 2.000 tonn torskekvoter, en fremgang som utgjør hele 313 prosent i forhold til utgangspunktet i 2004. Berg har i dag 1,79 prosent av kvota.

Andre sterke vekstkommuner er Meløy med 120 prosent fremgang, Lyngen med 110 og Bodø med 91 prosent.

Dyster nedgang

Samtidig som de største torskekommunene har sikret seg, har det gått att og ned i kommunene som mangler de sterke torskenæringsklyngene. Enkelte kommuner som Kvalsund i Finnmark, Hamarøy i Nordland og Balsfjord i Troms står i dag helt uten rettigheter over 11 meter. Men også tradisjonelt sterke fiskerisamfunn viser sterk nedgang. Finnmarks-kommunen Hasvik har tapt hele 53 prosent, Senja-kommunen Torsken 43 prosent, Lofot-kommunen Røst 26 prosent og Vesteråls-kommunen Andøy går ned 30 prosent.

