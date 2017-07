De unge styrer unna fisk

Nordmenn spiser mindre fisk og skalldyr. Særlig ungdommen styrer unna havets produkter.

Foto: Illustrasjonsfoto

Sjef i Sjømatrådet, Renate Larsen, er spesielt bekymret for at de yngste velger bort fisk.

Den administrerende direktøren i Norges sjømatråd liker ikke trenden med at nordmenn spiser mindre fisk.

- Næringen, Sjømatrådet og matvarekjedene må ta et felles løft for å endre dette. Vi er nødt til så snu utviklingen, sier adm. dir. Renate Larsen i Norges Sjømatråd til nettstedet fiskeribladet.no.

Hun mener at utviklingen er foruroligende siden blant annet salget av fersk filet falt med mer enn 40 prosent i året tre første måneder sammenlignet med 2016.

At yngre konsumenter svikter sjømaten over tid, er det heller ingen tvil om, mener Larsen og viser til at dette konsumet er nesten halvert.

- Studier viser er at forbrukeren og da spesielt de unge tar handlevalgene i butikkene, og tallene viser at fisk blir valgt bort. Her må vi sette inn støtet, og blant annet sikre skikkelig tilgjengelig i butikkene, og at det tilbys både nok gode og lettvinte produkter, sier Larsen.