Deler på selfangstpotten

Kvitungen AS og Norse Marin AS deler på årets tilskudd til selfangst. De to selskapene får en million hver for selve fangsten, mens Norse Marin i tillegg får 500.000 kroner til mottak.

Foto: Fiskebåt

Fiskeridirektoratet har nå fordelt støtten til selfangst for 2018 og tilskuddet på 2,5 millioner kroner er tildelt henholdsvis Norse marin AS med 1,5 millioner kroner og Kvitungen AS med en million kroner.

Tilskuddet til Norse marin AS er delt inn i en million kroner til selfangst og 500.000 kroner til mottak, mens tilskuddet til Kvitungen AS på en million kroner går utelukkende til fangst av sel.

Tilskuddsordningen er opprettet for å bidra til å skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.

Det kom inn i alt fire søknader om tilskudd, og en søknad ble trukket før tildeling av midler. Ut ifra beløpets størrelse ble det bestemt at kun to søknader ville bli innvilget.