- Deltidsfiskere bør ikke ha full adgang

Da det ble kjent at fiskere fra vestfylket nå kan delta i den kvoteregulerte kongekrabbefangsten, kom raskt negative reaksjoner fra yrkesutøvere fra Øst-Finnmark. I hovedsak begrunnet i det faktum at kollegaene vest for Måsøy ikke er så plaget med ødelagt bruk grunnet kongekrabben. Nå ønsker vadsøfiskere regelendringer.