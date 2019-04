Den blå månelandinga

Kommentar skrevet av Erik Jenssen, Journalist i Kyst og Fjord

Sjømat Norge har hyrt inn kloke hoder ved Universitetet i Stavanger til å lage en rapport om hva som må til for å nå målet om en femdobling av verdiskapningen av sjømatindustri frem mot 2050. Målet er lansert av sittende regjering, og trekkes til stadighet frem når lederne peker på hva Norge skal leve av etter oljen.



Noter at dette er de samme statslederne som nå er i ferd med å gravlegge idéen om særskatt på sjømatnæringene. Dette er interessant. For når vi sier at Norge i dag lever av oljeinntekter, så handler det ikke bare om statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten. Det handler også om store inntekter fra særskatt oljeselskapene betaler for å få utnytte vår felles naturressurs.

Så når man snakker om hva som skal ta over etter olja, så handler det om å finne en ny statlig melkeku.

Frem til i dag har oppdrettere og fiskere sluppet denne rollen fordi myndighetene til nå har ment at både oppdrett og fangst skaper så store ringvirkninger ute i lokalsamfunnene at det er fellesskapsbidrag godt nok. Og enn så lenge stemmer nok det.

Men den utviklinga førsteamanuensis Bård Misund og professor Ragnar Tveterås beskriver for de neste 31 årene, kan endre bildet. Fremtiden vil nemlig ifølge disse to handle om en mer enda mer kapitalintensiv, automatisert og effektiv næring. Båtene skal bli større, og det skal bearbeides mer om bord.

Men la særskatten ligge

Det eneste spørsmålet man trenger å stille seg er hvorvidt det er realistisk å sette seg så hårete mål som regjeringa har gjort. Det er egentlig like greit å bare sitere hva rapporten selv sier om dette:

«Veksten i verdiskapingen de neste 10- 30 årene vil være vanskelig. Siden 2012 har volumene i både fiskeri og havbruk stagnert. En betydelig vekst i verdiskapingen vil kreve volumvekst, økt utnyttelse av råvarer, i tillegg til økt konkurransekraft.

Veksten blir ikke lett. Volumveksten blir vanskelig. Bestandene av fisk og krepsdyr er begrenset fra naturens side. I havbruk setter utfordringer med lus, sykdom, rømning, og utslipp begrensninger på videre vekst. Vekst på fiskeri- og fangstsiden kan komme fra fangst på lavere trofisk nivåer som f.eks. plankton. Samtidig vil denne fangsten redusere matfatet til bl.a. pelagisk fisk så det er usikkert hvor mye økt verdiskaping det kan komme fra fangst av arter på lavere trofiske nivåer.» fremgår det av rapporten.

Så havet er ikke utømmelig, og skal man øke volumene må det skje innen oppdrett. Rapporten stiller i et annet kapittel spørsmålet om en stor produksjonsvekst i oppdrett er realistisk:

«Det forutsettes en dobling innen 2030 og femdobling innen 2050. Dagens situasjon i oppdrettsnæringen gir ikke grunnlag for en slik vekst. Økt produksjon med dagens teknologi vil øke utfordringer med lus, sykdoms og rømning. Økt produksjon vil også gi økte utslipp av organiske avfall (fekalier og fôrrester). I dag har over 90% av lokalitetene gode bunnforhold (Havforskningsinstituttet, 2018), men økt produksjon kan endre denne situasjonen. I tillegg vil økt produksjon kreve at ytterligere arealer avsettes til akvakulturformål.»

Begrensninger der også, altså.

Særlig hvis man skal holde fast ved visjonen om at veksten skal finne sted, ikke bare på en bærekraftig måte - men faktisk med «en redusert påvirkning av det ytre miljø» i forhold til i dag.

«Dette taler for at den fremtidige veksten i fiskeoppdrett krever utvikling av ny teknologi som reduserer utslippene. I dag er det ikke dokumentert at alternativ oppdrettsteknologi (landbasert, lukkede merder i sjø osv.) er økonomisk bærekraftig. Bare ytterligere forskning og utvikling vil være med å kunne gjøre ny teknologi lønnsom.» skriver de universitetsansatte, og slår fast at vi står overfor «et betydelig FOU-løft».

Ja, vi gjør det. Enhver som er satt til å forfatte denne typen rapporter, befinner seg også raskt overfor store forklaringsproblemer rundt hvordan vekst i alle retninger kan henge i hop. Ikke bare er det vanskelig å forklare hvordan volumveksten i oppdrett skal finne sted. Når det tillegg snakkes det om økt verdiskapning innen fangstnæringene gjennom høyere foredlingsgrad både til sjøs og på land, er det nesten så man får lyst til å hive på «og i lufta med». For dette er en eventyrfortelling.

Helt øverst på kaka pyntes det med fagre FN-mål om bærekraft og behovet for at sjømatproduksjon skal bidra til å mette verdens økende befolkning. FN har neppe sett for seg at det skjer med flybårent sushiråstoff og andre herligheter til hundrevis av kroner per kilo bak tykke glass i restauranter og delikatessedisker.

Med respekt å melde: Kjære Sjømat Norge, dette tøvet går ikke ihop.

Kan det tenkes at dere har mer å hente på å være ærlige med folk? Kan dere ikke bare si det slik vi alltid har sagt det når vi ofrer en naturressurs - at jo: Dette kommer med en økt miljøkostnad, men at fordelen er såpass stor at den belastningen bør vi ta. Så får dere komme med argumenter for hvorfor det er verdt det.

Det gjør vi når det åpnes en gruve, en oljebrønn, bygges et kraftverk. Ingen kan stikke under en stol at utnyttelse av naturressurser har negative konsekvenser, men når den samlede samfunnsnytten er stor nok, så gir myndighetene grønt lys.

Bevares, et slikt grønt lys er det jo bare å gi. Selv om dagens havbruk skaper en del problemer, så er næringa langt fra å rasere økosystemene totalt. Det kan sikkert pushes mye mer møkk i havet før tålegrensa er nådd. Om den grensa går ved to, tre eller femgangen er ikke godt å si. Det blir opp til de folkevalgte å avgjøre hvor mye natur de vil ofre for å nå sine hårete mål.

Men spesielt «bærekraftig» blir det ikke, verken på den ene eller den andre måten. Den som lever i 2050 får se. Jeg håper for egen del jeg tar feil, men det kan være fristende å spå at Erna hadde hatt større sjans for å lykkes med å sette en norsk ekspedisjon på månen i 2050, enn å femdoble norsk sjømatproduksjon med lavere miljøbelastning enn i dag.

