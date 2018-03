Den mindre flåten gir liv

Fiskekjøper Helge Haug på Ballstad er ikke i tvil om hvem som sørger for at Nic. Haug AS på Ballstad har helårlige arbeidsplasser.

- Det er båter under 15 meter som sikrer helårsarbeidsplassene våre, sa fiskekjøper Helge Haug til Stortingets næringskomité da denne besøkte Ballstad tidligere denne uka.

Det melder Lofotposten på sine nettsider.

En av grunnene til at stortingspolitikerne i disse dager valgte å besøke Lofoten var forberedelsen til behandlingen av det nye kvotesystemet innen fiskeriene.

Et av forslagene som er omstridt, gjelder strukturering av flåten under 11 meter.

Et annet er å gi fiskebåteiere evigvarende kvoter.

- Det er store og meget viktige spørsmål som skal behandles det neste året. På denne turen henter vi kunnskap og hører hva ulike aktører i næringen mener, sa leder Geir Pollestad (Sp) i komiteen til samme avis.

Fiskekjøper Helge Haug har aldri lagt skjul på at han er kritisk til en fiskeripolitikk som truer den mindre kystflåten.

- Det er båter under 15 meter som holder hjulene i gang. Årsaken er at vi har knyttet til oss en lokal flåte som driver fiske hele året, også på andre fiskeslag enn torsk, sei og hyse. Mange fisker uer, brosme, lange, breiflabb, kveite. Takket være disse har vi helårsdrift med 15 sysselsatte, sa Haug. Han la til at rundt 100 personer er knyttet til brukets virksomhet.

- Åpnes det for strukturering under 11 meter, bærer det galt av sted. Fiskekvotene blir dyrere, og det blir vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Det vil få store konsekvenser for mange kystsamfunn sa Haug videre.

- Hvem har råd til å kjøpe om den selges? Kan vi oppleve at større selskap, som store aktører i laksenæringen, kjøper seg inn i kystfiskeriene? Med mer strukturering vil kvoteprisene stige, uttrykte han overfor politikerne.

Komiteleder Geir Pollestad og medlem Kjell Børge Freiberg (Frp) fra Hadsel var skjønt enige om noe:

- Vi møter ulike syn i næringen. Rådene vi har fått under besøket i Lofoten avviker fra de vi møter fra næringsorganisasjonene som holder til i Oslo. Det er nyttig å få fram mangfoldet i næringen.