- Denne saken gir vi oss ikke på

Hasvik-ordfører Eva Husby løfter havnesaken i Sørvær og flere andre havner inn for Vest-Finnmark regionråd.

Husby tok før helga opp saken med Sørvær havn, som ikke har dybde nok til fiskeribygdas siste flåtetilskudd, nye «Stormhav» til 150 millioner kroner. I mangel av andre adressater har hun skrevet et brev til samferdselsministeren, der hun beskriver den skvis Sørvær nå står i.

Jobbe tverrpolitisk

Problemstillingen handler om at prosjekter med omfang under 50 millioner kroner ikke ble omtalt i Kystverkets innspill til Nasjonal transportplan for 2018- 2023. Dermed henger Sørvær og en rekke andre havner i løse lufta frem til de nye fylkene har tatt til å virke. Og da må alle stille i en ny kø. Det vil ikke Husby vente på, og derfor tar hun saken opp når Vest-Finnmark regionråd møtes i dag.

- Jeg har ikke tenkt å gi opp kampen, nå må det jobbes tverrpolitisk for å løse dette. Jeg løfter nå saken inn for Vest-Finnmark regionråd, for dette dreier seg jo om flere havner som har kommet i skvis.

Forskuttering

Etter at Husby tok opp saken før helga, ba Kyst og Fjord Samferdselsdepartementet om en kommentar til brevet fra Husby. Statssekretær Allan Klo svarer slik:

- Alle investeringer i fiskerihavner de neste 10 årene er bestemt av Stortinget gjennom Nasjonal Transportplan. I planen er det tatt inn en rekke havner i Finnmark, men Sørvær i Hasvik er ikke prioritert av Stortinget inn i planen.

- Fra 2020 skal fiskerihavnene overføres fylkeskommunene, og vi har derfor fått en fullmakt fra Stortinget på over en halv milliard kroner til forskuttering av fiskerihavneprosjekter slik at disse kan realiseres før nasjonal transportplan legger opp til, sier Klo.

Men han slår samtidig fast at det allerede har kommet inn søknader for hele 1,4 milliarder til denne potten.

Opp til regionene

Ifølge Klo er det satt av midler til planlegging av prosjekter i overgangsfasen.

- Det er også satt av 10 millioner kroner i planleggingsmidler fra staten som skal sørge for planlegging i fylkeskommunal regi i en overgangsfase. Regjeringen har tillit til at fylkespolitikerne med lokal kunnskap og kompetanse vil være i stand til å gjøre gode havneprioriteringer. Regionene står dermed fritt til å ta inn nye havneprosjekter fra 2020 utover det som er prioritert i Nasjonal transportplan, men disse vurderingene er det opp til fylkespolitikerne å gjøre.

Bekrefter inntrykket

Eva Husby sier svaret fra statssekretæren bare underbygger frustrasjonen hun opplever over å ha blitt satt på vent.

- Dette dyttes på fylkesnivået, og det har vi ikke tid til å vente på. Svaret fra Klo underbygger bare det jeg har påpekt om at vi blir en kasteball, sier Husby.

Hun påpeker at ordninga om statlig forskuttering som det har kommet inn 1,4 milliarder i søknader til handler om de prosjektene som faktisk er prioritert i NTP.

- Prosjektene jeg nå snakker om er de som er under 50 millioner og som er i fri flyt.