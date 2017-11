- Denne saken må stoppes

Fiskarlaget Nord mener vedtaket om å la Gunnar Klo AS eie en kystbåt må stoppes, og komme opp til skikkelig diskusjon.

Foto: Erik Jenssen

Fiskarlaget Nords daglige leder Jon-Erik Henriksen sier i en pressemelding at Fiskarlaget nord reagerer på at departementet setter til side det grunnleggende prinsippet om en fiskereid flåte.

- De gjør det i et enkeltvedtak, som ikke må forveksles med et enkelttilfelle. Det er praksis, også er det ny praksis. Like tilfeller skal behandles likt av forvaltningen. Det er all grunn til å være våken omkring det som settes i gang nå, mener.

- Gunnar Klo AS eier i dag 49 % i «Morgenstjerne». Båten leverer angivelig på Stø om høsten. Klo er åpenhjertig om at «Morgenstjerne» er for liten til å stå for jevne tilførsler av fisk etter eierskiftet, og at han vil derfor søke om å anskaffe seg en større båt på 70 fot når eierforholdene er i orden. Det vises til tøff konkurranse mellom anleggene på Myre. Bakgrunn for at departementet velger å legge om forvaltningspraksis er altså «Morgenstjerne», en 14,96m lang stål-båt bygget i 1988. Fartøyet kan i 2017 lande 214 tonn torsk, 476 tonn sei og 65 tonn hyse i følge registerførte opplysninger.

- Anslagsvis vil det vel på året kunne leveres fangst for 3-4 millioner fra et fartøy som «Morgenstjerne», en mindre andel av dette på høsten. Gunnar Klo AS hadde ifølge opplysninger på PROFF driftsinntekter i 2016 på kroner 179 millioner med et resultat før skatt på 49,5 millioner, meget god lønnsomhet og meget god soliditet. Dette er nok inntekter fra både hvit og rød fisk, som selskapet er involvert i.

- Det er ikke vanskelig å forstå de som stiller spørsmålstegn ved at departementet mener dette er den saken som måtte snu forvaltningspraksis, og utfordre grunnfjellet i norsk fiskeriregulering – Deltakerloven og prinsippet om at vi skal ha en fiskereid flåte. At fiskesalgslagsloven utfordres når fiskekjøperne får eie fiskeflåten skal være unødvendig engang å nevne. Med utgangspunkt i tilfellet «Morgenstjerne» og «Gunnar Klo AS», slik det fremstår, kan det nesten være vanskelig å se i hvilke tilfeller en fiskekjøper skal kunne unngå å få dispensasjon til å eie fiskefartøy dersom han søker om det.

- Toppene i Sjømat Norge jubler på sin side over begivenheten i dagens presse. Det vises til at det er en gledens dag når endelig industrien får eie båter. Og med dette forstår vi at dette vedtaket oppfattes som starten på en ny æra.

- Fiskarlaget Nord vil være tindrende klare på at den fiskeripolitikk som utformes må ha som målsetting å videreføre det grunnleggende krav om at fiskeflåten skal være eid av fiskere. Saken på Myre er et klart brudd på en slik målsetting og vi advarer på det sterkeste mot den utvikling vi ser tegningen av, skriver Henriksen.

- For fiskerne er forutsigbarhet vesentlig. Denne saken og det den representerer, skaper ikke forutsigbarhet. Tvert i mot så skaper den usikkerhet. Hvem kan nå eie fiskeflåten? Hvilke nye kapitalkrefter er fiskeren i konkurranse med i kampen om kvoterettighetene? Er dette skissen for hvordan morgendagens utfordringer skal møtes, når kostbare fiskefartøy skal finne nye eiere?

Vi forventer at Solberg-regjeringen, som er tydelig på betydningen av fiskeri- og sjømatnæringen, representerer en gjennomtenkt, helhetlig og forutsigbar fiskeripolitikk. Vi forutsetter grundige prosesser før store endringer i fiskeripolitikken finner sted. Med dette som utgangspunkt mener vi at den aktuelle saken, som åpenbart er av prinsipiell betydning, må stoppes og bli gjenstand for ny gjennomgang.