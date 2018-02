Denne stenger Sørvær

Her ser du grunnen til at det har gått fra vondt til verre for innbyggere og næringsliv i Sørvær. I morgen gjøres et nytt forsøk på å sprenge ned steinmassene.

- God dag, svarer Hasvik-ordfører Eva Husby når Kyst og Fjord ringer.

- Ja, er det nå det? spør vi.

- Nei. Jeg presenterer meg stort sett bare som vegkontoret nå for tida, ler Husby.

Det er galgenhumoren de flyter på nå, 47 dager etter at steinras ved Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn gjorde hverdagen enda litt mer utfordrende enn den normalt sett er på denne tida av året. Faren for nye steinskred førte til sterke ferdselsbegrensninger forbi tunnelen, og under de tre siste ukenes anleggsarbeid har trafikken bare kunnet passere i kolonnekjøring natterstid.

Entreprenørselskapet Visinor er innleid for å få ned løsmassene. De sprengte fredag av salven som etter planen skulle ha fått ned ned det farlige overhenget oppe i fjellsiden. Men forsøket mislyktes, og faregraden under det skadeskutte fjellpartiet ble derfor oppgradert. Siden mandag har vegen vært fullstendig stengt, og både næringsliv og innbyggere setter sin lit til at onsdagens sprengningsforsøk gir resultat.

- Får vi det til slik vi ønsker, kan vegen være ryddet og klar i løpet av torsdag eller fredag, sier byggeleder i Statens Vegvesen, Tor Inge Hellander til Kyst og Fjord.

Det håper fiskekjøper Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær de lykkes med. Heller ikke her mangler galgenhumoren.

- Jeg hørte de hadde krise i Bergen forleden da de var fri for strøm i 2- 3 timer. Her har vi vært uten veg i snart to måneder!

Ylanen sier frustrasjonen begynner å tære på.

- Vi har ikke kunnet planlegge noenting, og står her med femti mann som skulle jobba i sesongen men som nå ikke får gjort noenting siden vi ikke kan kjøpe fisk. Vi var så glade i helga, da vi trodde alt var i orden og gjenopptok fiskekjøpet igjen søndag. Men mandag måtte vi ut med ny beskjed om at vi ikke kunne kjøpe.

Normalt for denne tida ville Lerøy i Sørvær kjøpt fisk for en daglig førstehåndsverdi for rundt én million kroner.

- Og det er ekstra ille i år, da båtene har svært gode forhold på havet, og det koker av fisk. Dette skulle vært en knallstart på året for oss, men isteden må vi bare stå og se på at skreien svømmer forbi. Den venter ikke på at vegen skal åpne, sier Ylanen.

Ordfører Eva Husby sier at fiskekjøperen langt fra er den eneste frustrerte innbyggeren i Sørvær.

- Det er mange fortvilte telefoner for tida. Dette har vart i snart femti dager og jeg føler at Sørvær er i ferd med å nå et punkt der det begynner å bli kritisk. Så jeg håper og tror at det blir en løsning denne uka. Om det blir kolonnekjøring er ikke noe problem, hovedsaken er at man kommer igjennom til forutsigbare tider, at man vet hva man kan forholde seg til.

- Vi er vant til tøffe forhold, vi bor på ei øy og veit at ferga kan være innstilt en dag eller to. Men det vi opplever nå er unntakstilstand.