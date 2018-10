Departementet ga Lyder rett Direktoratet må trekke inndragning av nesten 400-tusen kroner. Tekst:







Av Inge Bjørn Hansen

Etter at Fiskeridirektoratets folk i desember 2016 slo til mot T-S Barents båt ”Gammel Joyken” og fant ut at de skulle inndra fangst av kongekrabbe til en verdi av nesten 400.000 kroner ble det bråk. Direktoratets begrunnelse var at ikke alle deleierne av båten var ombod under fangsten.

Svein Vegard Lyder, far til han som var om bord da direktoratet entret båten, nektet å godta inndragelsen og begrunnelsen. Han hyret advokat og gikk til motangrep. Og nå er dommen kommet. Lyder hadde rett. Alle medeiere trenger ikke å være med til enhver tid på feltet. Det har Fiskeridepartementet tolket ut av regelverket. Dermed ble det ingen inndragning av verdier.

Denne saken kan få betydning for andre som har opplevd inndragning på samme grunnlag.

