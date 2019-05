Det ektefødte og det uekte barnet

Sist uke ba Nordland fylkes fiskarlag og senere Norges Fiskarlag om at fisket på avsetningen til kystfiskekvoten av torsk bør stanses. Bakgrunnen for dette var at ved utgangen av uke 18, gjenstod det 269 av de 3000 tonnene avsetningen var fra årsskiftet av, skriver journalist Trond Antonsen i Kyst og Fjord i denne kommentaren.