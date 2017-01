Det er i Øst-Finnmark det er best

Mens Finnmark opplevde en økning på 29 fiskere, gikk Nordland og Troms til sammen tilbake med 29.

Høye kvoter og gode priser på fisken er viktige, men ikke alt.

Nordkapp kommune er fiskarkommune nummer en i Finnmark. Ordfører Kristina Hansen er ikke overrasket.

– De tøffeste gutta på byen er fiskere. Fiskaryrket har fått høy status i kommunen, slår ordfører Kristina Hansen fast.

Statusendring

Tøffe sjøvær, raske penger og store muskler har blitt ettertraktet – i kommunen der det for et par ti år siden var mer stas for ungdommen å vaske og servere for turistene som hadde Nordkapp-platået som mål.

Statusendring I dag er rollen snudd opp ned. Nå er det fiskerne som troner på toppen. - Det har helt klart skjedd en statusendring over år. Blant ungdommen er ikke fiskaryrket lenger sett ned på, sier Hansen til Kyst og Fjord.

Øst-Finnmark drar opp

Tall Kyst og Fjord hentet ut siste uka før jul slo fast den samme trenden som Fiskeridirektoratet har oppsummert ved årsslutt: Den nedadgående trenden har snudd. I tallene som ble hentet ut like før jul var manntallet helt stabilt, men dette tippet altså i pluss ved nyttår.

Kyst og Fjords tall viser en samlet nedgang i Nordland og Troms på 29 fiskere, men at denne i sin helhet blir fanget opp av den positive utviklingen i Finnmark, der manntallet har økt med 29. Det er særlig kommunene i krabbesonen øst for Nordkapp som har opplevd en slik utvikling.

Best på rekruttering

I Nordland er det ordfører Karianne Bråthen som kan smile bredest. De siste to årene har det kommet til hele 53 nye fiskere i kommunen med 4.500 innbyggere viser undersøkelsen Kyst og Fjord har gjort.

Det har blitt et større innslag av utlendinger på Myre og i resten av kommunen, men to tredeler av nykommerne i fiskermanntallet for Øksnes er nordmenn.

53 nye fiskere på to år gir Øksnes status som Norges rekrutteringskommune nummer en innen fiskeriene og det i særklasse.

Bråthen tror en rød tråd følger Øksnes-ungene, fra de skjærer sin første torsketunge til de kjøper sin første båt. – Det er svært gode priser, også på tunger, og det er klart det gjør inntrykk på kompisgjengen når en av dem tjener 40.000-50.000 kroner på en vinter. Det fører fort til at flere ser framtida si i fiskebåten.

Næringa sjøl er viktigst

- Positiv tilrettelegging gjør at vi får nye bedriftsetableringer i havna, som genererer flere arbeidsplasser. Ting fungerer og flere vil være med. Jeg tror likevel at den viktigste årsaken ligger i næringa sjøl. Fiskerimiljøet i kommunen er i positivt driv, overalt snakkes det om fisken og mulighetene som ligger rett foran oss, sier ordfører Karianne Bråthen.

