- Det her kan bli noe for sjarken også

Finner i baugen som hjelper til i fremdriften kan gjøre sitt inntog i sjarkflåten også, spår oppfinnerne.

Selskapet Wavefoil utnytter et kjent prinsipp om at to stive finner rett ut fra skroget skaper fremdrift når et skip går mot bølger.

- Problemet er jo at du ikke vil ha finner stikkende ut av båten. De er jo rett og slett bare i vegen mesteparten av tida. Så vår oppfinnelse handler om en sikker måte å installere en seksjon for innfellbare vinger i båten, sier Audun Yrke i Wavefoil.

Produktet ble nylig lansert for det store publikum, og foreløpig retter produktet seg mot store båter.

- Men dette vil definitivt også fungere på fiskebåter. Typisk vil det være slik at jo større båten er, dess mer vil det handle om drivstoffbesparelsen, mens det på mindre båter vil handle mer om stabiliseringseffekten.